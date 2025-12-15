Meloni sale sul palco di Atreju e lancia baci al pubblico che grida Giorgia Giorgia – Il video

Il 15 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha partecipato all'evento di Atreju, salendo sul palco per un intervento. Acclamata dal pubblico che gridava il suo nome, la premier ha risposto con gesti affettuosi, come il lancio di baci. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti, segnando un momento di rilevo per la leader politica.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 La premier Meloni sale sul palco di Atreju per il suo intervento e lancia baci al pubblico che la acclama gridando "Giorgia, Giorgia" Ig Meloni Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

#Atreju è la foto dell’opposizione italiana: invitata, ordinata, parlante. Sale sul palco della destra, litiga un po’, punge a turno, poi scende. Non sfida il potere: lo arreda. E mentre “dialoga”, Meloni governa e incassa. x.com

Alanews - video e giornalismo. . Ad Atreju arriva Abu Mazen, accolto da Meloni: “L’Italia è protagonista”. Il presidente dell’ANP sale sul palco della kermesse di Fratelli d’Italia. La premier rivendica il ruolo centrale dell’Italia in Medio Oriente e respinge le critich - facebook.com facebook