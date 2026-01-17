La Fiorentina comunica con dispiacere la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. La società viola ha reso noto la notizia attraverso il proprio sito ufficiale. Un momento di lutto per il club e i suoi tifosi, che ricordano con rispetto la figura di Commisso, leader della squadra e protagonista nel mondo del calcio.

È morto il presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Lo annuncia la società viola in un comunicato sul suo sito web. «Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato». Rocco Commisso. Commisso era nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre del 1949. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente

Leggi anche: Morto Rocco Commisso, la Fiorentina perde il presidente che l’ha trasformata nel momento più difficile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso -; È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina; La morte di Commisso. Vita di un leader: dalla Calabria agli Usa, conquistati con Mediacom.

Rocco Commisso morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» - Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. msn.com