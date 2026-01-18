Bologna-Fiorentina l’omaggio a Rocco Commisso De Gea | Come se fosse qui con noi

Prima del match tra Bologna e Fiorentina, si è svolto un momento di commozione al Dall’Ara in onore di Rocco Commisso. Durante l’incontro della 21ª giornata di Serie A, De Gea ha espresso il suo pensiero, affermando: “Come se fosse qui con noi”. Un tributo che ha coinvolto i presenti, sottolineando l’importanza di ricordare figure significative nel calcio italiano.

Momenti di commozione al Dall’Ara prima del match della 21esima giornata di Serie A tra Bologna e Fiorentina. Dopo l’inno usuale, le squadre in campo hanno osservato il minuto di silenzio per la morte di Rocco Commisso: i Viola giocano con il lutto al braccio e in fase di riscaldamento hanno indossato una maglia celebrativa con “ Grazie Rocco ” sul petto e una foto del presidente scomparso a 76 anni che palleggia. Sulla schiena invece il numero 1 e la scritta Rocco al posto del proprio cognome. I funerali di Commisso saranno celebrati a New York mercoledì prossimo, nella cattedrale di San Patrizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Commisso, il ricordo prima di Bologna Fiorentina: la maglietta speciale, il minuto di silenzio, le parole di Ferrari e De Gea.

Prima di Bologna-Fiorentina, si sono svolti momenti di commemorazione per il presidente Commisso, con una maglietta speciale, un minuto di silenzio e le parole di Ferrari e De Gea. Un tributo che ha suscitato emozioni e riflessioni, testimoniando rispetto e affetto per la figura che ha guidato la squadra. Questi attimi hanno sottolineato l’importanza di ricordare un leader che ha lasciato un segno nel mondo del calcio.

Bologna Fiorentina si gioca: l'ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo

Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo. Un evento che unisce sport e memoria, offrendo l’opportunità di seguire tutte le novità relative alle due squadre e ai loro aggiornamenti più recenti. Restate con noi per le notizie più importanti su questa sfida e sui temi di attualità nel mondo del calcio.

