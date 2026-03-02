Nel pomeriggio del 26 febbraio, alla stazione ferroviaria di Lucca, si sono verificati momenti di tensione che hanno portato alla denuncia di un 23enne. L’episodio ha coinvolto diverse persone presenti nel sottopasso, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno identificato il giovane, che è stato formalmente denunciato. La situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Lucca, 2 marzo 2026 - Momenti di tensione nel pomeriggio del 26 febbraio alla stazione ferroviaria di Lucca. Il personale della Polizia ferroviaria è intervenuto nel sottopasso pedonale dopo la segnalazione di un’aggressione che ha visto coinvolti due uomini. Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di individuare quale presunto autore un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze di Polizia. Il giovane, in passato, era stato anche vittima di un tentato omicidio. Per l’episodio il 23enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di lesioni personali e danneggiamento. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione nel sottopasso della stazione di Lucca: denunciato 23enne

Como, fermato alla stazione con una roncola sotto il giubbotto: denunciato 23enneCamminava in stazione, vestito di nero con fare sospetto, e quando ha visto la Volante ha provato ad allontanarsi rapidamente.

Paolo Ianniello, 29 anni, trovato morto nel sottopasso della stazione: disposta l’autopsiaIl cadavere del giovane è stato rinvenuto questa mattina, 6 febbraio, nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico, nella provincia di...

Tutti gli aggiornamenti su Aggressione.

Temi più discussi: Avezzano: minorenni arrestati per rapina ai danni di un coetaneo, l’aggressione nel sottopasso della ...; Omicidio Ambrosio, il mistero del movente e le relazioni di bordo fatte dal capotreno prima della morte; Ragazzi aggrediti da un uomo con la roncola si riparano nell'auto, lui taglia le ruote per non farli scappare: Credevamo ci avrebbe uccisi; Autista bus chiede biglietto: sfregiato al volto con lo smartphone, ha la testa lacerata.

Roma, sottopassi abbandonati e pericolosi: deliberata la chiusura definitivaUn anno e mezzo fa nel sottopasso di Porta Pia un uomo di 39 anni trascinò dentro una donna di 42 per violentarla. Dopo questa aggressione si decise di operare una pulizia straordinaria ... ilmessaggero.it

Clienti ubriachi, risse e un'aggressione a bottigliate (con carabiniere ferito): chiuso un barPer un locale di Carnate il questore ha disposto la chiusura per 15 giorni a seguito del provvedimento di chiusura ex art. 100 T.u.l.p.s.: la serranda si è abbassata sabato ... monzatoday.it

La brutale aggressione perpetrata afferrando il primo oggetto contundente a disposizione fa finire la donna in prognosi riservata facebook

Aggressione all’Iran. La guerra si sta allargando Nuovi raid Usa e israeliani. Missile iraniano nell’area di Gerusalemme: 9 vittime In Kuwait prime perdite americane Trump: “Teheran ora vuole parlare” (ma nessuna conferma da Teheran) Parigi, Berlino e Lond x.com