Como fermato alla stazione con una roncola sotto il giubbotto | denunciato 23enne

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camminava in stazione, vestito di nero con fare sospetto, e quando ha visto la Volante ha provato ad allontanarsi rapidamente. Così, nella serata di sabato, la polizia di Stato di Como lo ha notato alla stazione FNM di Como Lago e lo ha fermato prima che potesse sparire tra i viaggiatori.Droga e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

como fermato stazione roncolaFermato con l'hashish e con una roncola di 40 centimetri - Fermato con l'hashish e con una roncola di 40 centimetri Un 23enne residente in provincia di Como è stato denunciato per possesso illegale di armi ... Da laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Como Fermato Stazione Roncola