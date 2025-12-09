Como fermato alla stazione con una roncola sotto il giubbotto | denunciato 23enne
Camminava in stazione, vestito di nero con fare sospetto, e quando ha visto la Volante ha provato ad allontanarsi rapidamente. Così, nella serata di sabato, la polizia di Stato di Como lo ha notato alla stazione FNM di Como Lago e lo ha fermato prima che potesse sparire tra i viaggiatori.Droga e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
