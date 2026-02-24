Viaggi di istruzione il MIM alle scuole | preferire autobus con dispositivi anti-stanchezza e sistemi avanzati di sicurezza

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso nuove linee guida perché molte scuole optano per autobus con dispositivi anti-stanchezza e sistemi di sicurezza avanzati. La causa risiede nel crescente bisogno di garantire viaggi più sicuri e confortevoli per gli studenti. Le istruzioni vogliono incoraggiare le scuole a scegliere mezzi moderni e affidabili, riducendo i rischi durante gli spostamenti. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche coinvolte nei viaggi di istruzione per il prossimo anno.

