Nuova Gamec | entro fine gennaio il via libera del Collegio tecnico La Manelli scelta al fotofinish per l’offerta più vantaggiosa

Entro fine gennaio, il Collegio tecnico dovrebbe dare il via libera alla nuova Gamec, con la Manelli scelta come offerta più vantaggiosa al fotofinish. A quasi un mese dall’annuncio del Comune di Bergamo di voler rescindere il contratto con Manelli, si attende ora una decisione definitiva che definisca il futuro della gestione della galleria d’arte cittadina.

Bergamo. È passato quasi un mese dal freddo pomeriggio di dicembre in cui il Comune ha annunciato l’avvio della procedura per rescindere il contratto d’appalto con la Manelli. Da quel momento il cantiere della nuova Gamec è fermo e la scadenza ‘estiva’ del Pnrr non sarà rispettata. Passeranno mesi prima di rivedere operai al lavoro all’ombra dello scheletro dell’ex palazzetto dello sport: per qualsiasi impresa subentrare terminare l’opera entro il 31 agosto 2026 sarà missione impossibile. In attesa dell’esito del confronto con il governo per non perdere il finanziamento Pnrr da quasi 6,5 milioni di euro, cerchiamo di mettere un po’ di ordine per capire come si arriverà allo scorrimento della graduatoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

