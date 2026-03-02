Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla circolazione stradale e eventuali disagi in corso, aiutando cittadini e pendolari a pianificare gli spostamenti. Le notizie sono disponibili attraverso canali dedicati per consentire un accesso immediato ai dati aggiornati.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare interna tra Nomentana e La Rustica verso lo stesso raccordo rallentamenti sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti Con riferimento alle consolari sulla sala per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di stasera e fino alle.