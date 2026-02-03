Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10

Traffico in tilt sulla rete stradale di Roma e dintorni. La regione Lazio segnala rallentamenti e code su diverse arterie: il Grande Raccordo Anulare si riempie di veicoli tra Ardeatine e Romanina, con traffico più intenso in carreggiata esterna. Nelle zone urbane, Nomentana e Prenestina registrano rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est, mentre in senso contrario si formano code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara. Sulla A91 Roma-Fiumicino, un incidente blocca il traff

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si rallenta tra le luci Ardeatine Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est e mentre in senso contrario si rallenta tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara percorrendo la a91 Roma Fiumicino per incidente traffico rallentato con code tra via Isacco Newton e Parco de' Medici direzione Fiumicino sulla statale Pontina per incidente traffico rallentato con code altezza Spinaceto direzione Eur con code per curiosi in senso opposto percorrendo via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia un servizio della Regione Lazio

