Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 40

Questa sera il traffico a Roma e dintorni si fa sentire. Le auto rallentano su più strade principali: sul GRA tra Ardeatina e Romania, in carreggiata esterna, e sulla Grecia interna tra Nomentana e Prenestina. La A24 presenta code tra la Tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara, mentre sulla A91 Roma-Fiumicino si formano lunghe file tra via Isacco Newton e Parco dei Medici a causa di un incidente. La Pontina, in direzione Latina, e la Nettunense mostrano rallentamenti a Pavone e Spinaceto

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra Ardeatina e Romania in carreggiata esterna mentre in Grecia interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina percorrendo il tratto Urbano della A24 traffico rallentato con code tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino per incidente lunghe code tra via Isacco Newton e Parco dei Medici direzione Fiumicino percorrendo la strada statale Pontina rallentamenti tra il grande raccordo di Spinaceto direzione Latina percorrendo la strada regionale Nettunense rallentamenti a Pavone in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia in via Casilina si rallenta tra finocchio nelle due direzioni con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona Da quale roccia è l'altra le info tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

