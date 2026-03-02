Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 2 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità a Roma e nella Regione Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce notizie aggiornate sul traffico e eventuali disservizi per i pendolari e gli automobilisti della zona. Le informazioni sono accessibili tramite il canale ufficiale di Astral infomobilità, che monitora costantemente le condizioni delle strade.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Nomentana e La Rustica verso verso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti e sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana Con riferimento alle console sulla Salaria per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di.