Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 18 | 10

La viabilità sulla Roma-Fiumicino e sulla Pontina si complica in serata. Tra il grande raccordo anulare e le uscite Laurentina e Romanina si formano lunghe code, soprattutto sulla carreggiata esterna. Nell’altra carreggiata, invece, ci sono rallentamenti tra Laurentina e Pontina, con traffico intenso anche tra Nomentana e Prenestina. La situazione si aggrava tra la Tangenziale Est e lo svincolo per Tor Cervara, dove si registrano code in entrambe le direzioni. La causa principale è un incidente sulla Pontina, che rallenta il traffico

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente Roma Fiumicino e Pontina in carreggiata esterna rimanendo l'esterna quella tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina Romanina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Laurentina e puntini e salario in più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale Est e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra il grande raccordo e via di Vallerano nei due sensi di marcia in via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia per taglio roccia e lastra le info Hai tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

