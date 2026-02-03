Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma resta congestionata nel pomeriggio. Sul Grande Raccordo Anulare si segnalano code tra Nomentana e l’allaccio con la Roma Teramo, con un incidente che blocca la carreggiata esterna all’altezza di Cudega. Tra Pontina e Tuscolana il traffico è molto rallentato, e si registrano code anche in uscita dalla capitale verso l’aeroporto di Fiumicino, lungo via Cristoforo Colombo, via dei Due Ponti e sulla Flaminia. La situazione si aggrava a causa di un altro incidente sulla Pontina, che ha caus

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata del grande raccordo anulare in interno abbiamo coda tratti tra la Nomentana l'allaccio con la Roma Teramo è più avanti altezza cudega Lady Appia poi un incidente crea CUD è superata l'uscita con la Roma Fiumicino in carreggiata esterna stessa situazione traffico rallentato tra Pontina e Tuscolana sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale Est e lo svincolo per Tor Cervara in direzione del raccordo anulare poi in uscita dalla capitale di stati con code sulla Roma Fiumicino da via Cristoforo Colombo Flaminia e cassian rispettivamente da via dei Due Ponti infine ancora code per un precedente incidente sulla Statale Pontina che crei ancora Disagi con coda all'altezza di Spinaceto in direzione del raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

