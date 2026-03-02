Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 2 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'informazione riguarda lo stato delle strade e eventuali disagi, attraverso il servizio Astral Infomobilità. Le novità sono state comunicate per aggiornare i cittadini sui flussi di traffico e eventuali situazioni di criticità in zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente Ci sono code tra il nodo per la A24 Roma Teramo il bivio per Roma Sud in direzione Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per interventi di ripristino del manto stradale ci sono incolonnamenti a partire dall'uscita per la Bufalotta fino allo svincolo per La Rustica sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta sempre per lavori code anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro.