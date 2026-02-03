Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 15 | 25

Viabilità intensa a Roma e nel Lazio. Tra Pontina e Romanina si formano code sulla carreggiata esterna, mentre in quella interna rallenta tra Katia e Salaria. Lungo la Nomentana, i veicoli si muovono a passo d’uomo tra lo svincolo per Tor Cervara e l’uscita per Teramo. In direzione Fiumicino, code altezza via Isacco Newton e alla Nettunense, in prossimità di Pavona, si rallenta in entrambe le corsie. Anche via Appia segna traffico intenso tra Santa Maria delle Mole e Albano

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Katia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino code altezza via Isacco Newton direzione Colombo percorrendo la strada regionale Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità di incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia code altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano

