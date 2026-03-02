Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino, Astral Infomobilità ha diffuso sul suo canale i primi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datati 2 marzo 2026 alle 07:25. La piattaforma fornisce notizie in tempo reale su eventuali disagi, interruzioni o lavori in corso che interessano le principali arterie stradali e autostrade della regione. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari in transito nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata interna si sta in coda programmazione Roma sud e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con code a partire da Torrenova per difficoltà di immissione in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina sto siamoci sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra raccordo tangenziale est in direzione Roma sempre in direzione Roma incolonnamenti sulla Cassia bis altezza Castel de' ceveri e su via Flaminia 3 Malborghetto il cimitero Flaminio