Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La redazione fornisce le informazioni per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e monitorare la situazione delle strade nella zona.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sul raccordo in carreggiata interna code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina a causa del restringimento di carreggiata Per consentire il ripristino del Piano viabile ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con code a partire da Tor Cervara per difficoltà di immissione in carreggiata in te possiamo ci su via Nettunense coda all'altezza di Pavone in direzione di Ciampino uno sguardo ai cantieri al via oggi lavori di manutenzione straordinaria sulla tangenziale di castelli per consentire gli interventi all'interno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente in via Pontina causa del sinistro ci... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sul raccordo in carreggiata interna ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook