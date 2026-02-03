Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 13 | 25

Viabilità ancora complicata sulla Via Pontina, dove si registrano lunghe code tra Spinaceto e lo svincolo per via di Pratica a causa di un incidente. La situazione si aggrava anche sulla via del mare a Vitinia, con un altro incidente che ha provocato il senso unico alternato. Il Raccordo Anulare rimane invece scorrevole, mentre su via Cassia a Montefiascone il traffico è tornato normale dopo la rimozione di un incidente. Chi si muove fuori città deve fare attenzione, perché via Appia nel territorio di Velletri è ancora chiusa per una frana.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente in via Pontina causa del sinistro ci sono ancora incolonnamenti per chi viaggia in direzione Latina tra Spinaceto e lo svincolo per via di Pratica se ne andiamo un altro incidente sulla via del mare all'altezza di Vitinia Concordia in entrambi i sensi di marcia attivo il senso unico alternato ci spostiamo sul Raccordo Anulare circolazione al momento scorrevole su tutto l'anello cittadino usciamo dalla capitale rimosso l'incidente su via Cassia nel territorio di Montefiascone all'altezza dello svincolo per via orvietana con circolazione ora scorrevole In entrambe le direzioni ricordiamo a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri tra via Ulderico Mattoccia e la stazione ferroviaria nelle due direzioni infine prudenza alla guida per l'allerta gialla di dalla Protezione Civile del Lazio specialmente sui settori settentrionali della Regione dove sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o breve temporale da Marco Morgante Astral mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2006 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita pastorale spa.

