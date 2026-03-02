Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09 | 10

Nella mattinata del 2 marzo 2026 alle 09:10, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, con dettagli riguardanti eventuali incidenti, lavori in corso o variazioni nelle rotte principali. La comunicazione è rivolta a chi si sposta quotidianamente nella zona e cerca aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di incidente 1 km di coda all'altezza di Valle del Salto in direzione Teramo si transita su carreggiata ridotta sempre per l'incidente Sì sto in coda sul raccordo in esterna tra cassie ABS Cassia e a seguire code a tratti interno Fiumicino e 24 interno incolonnamenti altezza servizi a seguire tra Nomentana e A24 tra Prenestina e Tuscolana sposiamoci su chat Urbano della A24 si sta in coda tra Tor Cervara il raccordo direzione Roma e nel senso di marcia opposto tra fiorentini e il raccordo traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo interno incolonnamenti tra ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook