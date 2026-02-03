Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 40

Un incidente blocca la strada su via Formellese, all’altezza del viadotto dell’Olgiata, causando la chiusura totale in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare si formano code a tratti, soprattutto nella carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina, con rallentamenti anche tra Casilina e Appia. Più avanti, tra Aurelia e Roma Fiumicino, il traffico è molto intenso, così come tra Prenestina e Tiburtina. In alcune zone del quadrante sud, come via Pontina e via Cristoforo Colombo, si registr

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via formellese a causa del sinistro la strada al momento chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del viadotto dell'olgiata il possiamo sul Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata interna Bufalotta e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia rallentamenti anche in esterna tra Aurelia Roma Fiumicino è nel quadrante opposto tra Prenestina e Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra fermare la tangenziale in direzione del centro e si rallenta anche sulla Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari su via Cassia tra via della Giustiniana Tomba di Nerone sulla Flaminia per raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale nel quadrante sud della capitale code sulla via Pontina Spinaceto il raccordo è su via Cristoforo Colombo 3 a via Wolf Ferrari e via di Malafede da Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

