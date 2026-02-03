Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10

Da questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso in diverse zone della città. Sul raccordo anulare ci sono code a tratti in entrambe le carreggiate, soprattutto tra Case a Vieste Tiburtina e tra Casilina e Appia. Anche in esterna si registrano rallentamenti tra Salaria e Cassia bis, così come tra Valle Aurelia e l’aeroporto di Fiumicino. La traffico rallenta anche sulla A24, tra Tor Cervara e il raccordo anulare, dove si formano incolonnamenti sul tratto urbano. La situazione si aggrava in

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata interna tra case a Vieste Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia rallentamenti anche in esterna tra Salaria e Cassia bis Valle Aurelia tra Roma Fiumicino e Pontina e poi tra Casilina e Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Tor cervare la tangenziale in direzione centro Enel opposto senso di marcia tra torcervara e il raccordo anulare si rallenta anche sulla Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur via guarda le consolari su via Cassia tra via della Giustiniana e Tomba di Nerone sulla Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale è il quadrante sud della capitale da via Pontina 3 Spinaceto e raccordo mentre su via Cristoforo Colombo risolto l'incidente tra via Wolf Ferrari e via di Malafede ma permangono rallentamenti in direzione del raccordo rimosso anche il sinistro su via Pontina all'altezza di Latina ma ci sono ancora code di smaltimento nei due sensi di marcia per via del Lido e via Isonzo La Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

Al momento, la viabilità a Roma e nel Lazio è generalmente regolare, con alcune limitazioni.

