Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07 | 25

Da questa mattina, la viabilità a Roma presenta diversi rallentamenti e code. La causa principale sono i lavori in corso e alcuni incidenti che interessano le principali arterie cittadine, come la Cassia bis Veientana e la Salaria. Tra il bivio per Roma Nord e Guidonia Montecelio si registrano quattro chilometri di coda, mentre sulla A24 in direzione centro i veicoli si sono incolonnati. L’anello cittadino mostra prime code tra Casilina e Ardeatina sulla carreggiata interna, mentre in esterna il traffico scorre più fluido. In alcune consol

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla viabilità con le autostrade in Autosole causa lavori in corso segnaliamo una coda di 4 km tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio per chi viaggia in direzione non sono invece per traffico intenso incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per Raccordo da tangenziale in direzione del centro così come le code sulla diramazione Roma Sud Torrenova il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino prime Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina circolazione invece al momento scorre in esterna diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia bis Veientana rallentamenti causa veicolo in panne tra via di baccanello e Castel de' ceveri in direzione del raccordo in entrata nella capitale in direzione centro sulla Flaminia per raccordo anulare via dei Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale è sulla Appia tra Ciampino e via delle Capannelle nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo mentre sono per incidente i rallentamenti su via Cristoforo Colombo 3 a via Wolf Ferrari e via di Malafede sempre in direzione del raccordo anulare infine prudenza alla guida per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio specialmente sui settori settentrionali della Regione dove sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o breve temporale da Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può dare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07:25

Approfondimenti su Roma Velocità

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 3 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Velocità

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sull'altra turbano ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it

Ottime notizia da Roma per la viabilità del basso Sebino: il ministero delle infrastrutture si è impegnato ad inserire l'opera di 147 milioni di euro nel contratto di programma ANAS - MIT - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com