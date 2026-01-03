Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25

Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 3 gennaio 2026. Circolazione scorrevole sulle autostrade, ma si consiglia attenzione sulle strade di montagna, specialmente nel Reatino e nel Frusinate, a causa di ghiaccio e neve. È attiva la nuova rete regionale UDR Lazio, con due unità operative. Per dettagli su percorsi e orari, consultare il sito di Astral Infomobilità. Sono in corso lavori a Ciampino, con possibili variazioni sulle linee ferrovi

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle autostrade e sulle principali strade della Regione Ma si raccomanda massima attenzione sulle strade di montagna in particolar modo nel Reatina nel Frusinate dove segnaliamo la presenza di mezzi invernali di per il ghiaccio e neve su strada passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e ho DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità chiudiamo con il ferroviario da domani fino al 6 gennaio ci saranno lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino interventi comportano modifiche variazioni e cancellazioni per alcuni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito info mobilita.

