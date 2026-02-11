Napoli chiude la preferenziale alla Riviera di Chiaia a causa delle buche e degli avvallamenti comparsi dopo le intense piogge. Il traffico viene dirottato e si segnalano difficoltà anche nel Vomero e a Santa Lucia. La città si mobilita per mettere in sicurezza le strade danneggiate.

A causa del forte maltempo a Napoli delle ultime ore, emergono i danni: traffico deviato alla Riviera, criticità al Vomero e a Santa Lucia. Maltempo a Napoli Le forti piogge che hanno colpito Napoli nelle ultime ore lasciano il segno sulla viabilità cittadina. Questa mattina, come riporta Fanpage.it, è stata chiusa la corsia preferenziale alla Riviera di Chiaia, nel tratto compreso dall’incrocio con via San Pasquale verso piazza Vittoria e il Chiatamone. La lunga arteria che costeggia la Villa Comunale, già trasformata in una vera e propria piscina durante il violento acquazzone di ieri pomeriggio, è ora al centro delle criticità. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Maltempo a Napoli, chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia: buche e avvallamenti in città

Napoli si risveglia con strade danneggiate.

Il maltempo ha colpito duramente Napoli, con la Riviera di Chiaia che si è trasformata in un vero e proprio fiume.

