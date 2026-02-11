Maltempo a Napoli chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia | buche e avvallamenti in città
Napoli chiude la preferenziale alla Riviera di Chiaia a causa delle buche e degli avvallamenti comparsi dopo le intense piogge. Il traffico viene dirottato e si segnalano difficoltà anche nel Vomero e a Santa Lucia. La città si mobilita per mettere in sicurezza le strade danneggiate.
A causa del forte maltempo a Napoli delle ultime ore, emergono i danni: traffico deviato alla Riviera, criticità al Vomero e a Santa Lucia. Maltempo a Napoli Le forti piogge che hanno colpito Napoli nelle ultime ore lasciano il segno sulla viabilità cittadina. Questa mattina, come riporta Fanpage.it, è stata chiusa la corsia preferenziale alla Riviera di Chiaia, nel tratto compreso dall’incrocio con via San Pasquale verso piazza Vittoria e il Chiatamone. La lunga arteria che costeggia la Villa Comunale, già trasformata in una vera e propria piscina durante il violento acquazzone di ieri pomeriggio, è ora al centro delle criticità. 🔗 Leggi su 2anews.it
Chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia, buche in via Simone Martini e a Santa Lucia
Napoli si risveglia con strade danneggiate.
Maltempo a Napoli, si allaga la Riviera di Chiaia|VIDEO
Il maltempo ha colpito duramente Napoli, con la Riviera di Chiaia che si è trasformata in un vero e proprio fiume.
Napoli, chiusa la preferenziale a Chiaia e buche in cittàMattinata complicata per chi si sposta con autobus e taxi a Napoli. Dopo il violento temporale che ha colpito la città nel pomeriggio di ieri, la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia è stata c ... napolike.it
Maltempo in Costiera Amalfitana, la statale 163 riapre parzialmente dopo la frana a CetaraRiapre nel tardo pomeriggio del 10 febbraio la statale 163 in Costiera Amalfitana; la strada era stata chiusa a seguito di uno smottamento venerdì scorso ... fanpage.it
Maltempo nel Golfo. Stop agli aliscafi, solo i traghetti a collegare le isole alla terraferma Prosegue l’ondata di maltempo nel golfo di Napoli con le compagnie che hanno annullato tutte le corse veloci della giornata per il forte vento e il mare mosso. Solo i traghe - facebook.com facebook
#Maltempo #Campania, sprofondano le strade: voragini a #Napoli e a Salerno x.com
