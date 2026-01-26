Vespucci-Colombo giovedì 29 gennaio incontro con Angelo Tonelli

Il 29 gennaio alle ore 18 presso l’aula magna di Piazza Vigo, la Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo organizza un incontro con Angelo Tonelli. La serata, intitolata

Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”, giovedì 29 gennaio, alle 18 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, Angelo Tonelli accompagnerà in una riflessione dal titolo "I Greci in noi. L'attualità ‘inattuale' della Sapienza greca per affrontare la (in)civiltà contemporanea". L'incontro sarà introdotto da Cristiano Cei, docente di Lettere dell'Istituto. L'evento, a ingresso libero e rivolto a tutta la cittadinanza, è realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli e con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di lettura

Leggi anche: Vespucci-Colombo, giovedì 11 dicembre incontro con l'illustratore Moreno Chiacchiera

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Al Gruppo di Lettura Milton ecco Soldati di Salamina; I Greci in noi. L’attualità inattuale della Sapienza greca.

Il Cristoforo Colombo era un veliero bello quanto il Vespucci ma con un destino ben diverso al suo tramonto. Entrambe le navi furono progettate dal tenente colonnello del Genio Navale Francesco Rotundi che volle ispirarsi al veliero Monarca, l’ammiraglia del facebook