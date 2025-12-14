The Game Awards 2025 Keighley chiede ai fan di dare un voto all’evento e riceve quello più basso

The Game Awards 2025 ha generato opinioni contrastanti tra il pubblico, tra lunghe presentazioni e numerosi annunci. L’evento, che ha coinvolto spettatori di tutto il mondo, ha suscitato reazioni divise, con alcuni fan appassionati e altri meno soddisfatti. Keighley invita i fan a votare, ricevendo il punteggio più basso di sempre per l’edizione.

I The Game Awards 2025 hanno diviso il pubblico come poche altre edizioni. Lunghi, ricchi di annunci ma anche impegnativi da seguire in diretta, soprattutto per il pubblico europeo, lo show ha suscitato reazioni molto diverse. Per capire davvero come fosse stato accolto, Geoff Keighley ha deciso di fare una mossa insolita, visto che termine dell’evento, ha chiesto direttamente ai fan di assegnare un voto allo show, ricevendo in larga parte quello più basso. Il sondaggio, pubblicato sui social dallo stesso Keighley, ha raccolto un numero enorme di risposte: oltre 404.000 votanti. Il risultato finale è stato tutt’altro che lusinghiero. Game-experience.it

