Riforma dei porti | Modello confuso più burocrazia e meno voce ai territori
Nella giornata di lunedì 22 dicembre il consiglio dei ministri discuterà il disegno di legge sulla riforma dei porti, promosso dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi. Un provvedimento che solleva forti critiche tra le fila del Partito democratico. La vicepresidente del gruppo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Riforma porti, Ghio (Pd): “Accentramento confuso, più burocrazia e territori indeboliti” - “Con la riforma dei porti che viene portata oggi in Consiglio dei ministri, Salvini e Rixi introducono un modello che non esiste in nessun Paese e che solleva fortissime perplessità. genova24.it
Porti, lunedì la riforma all’esame del Cdm: ecco cosa cambia sullo Stretto - Il presidente Rizzo fiducioso: «La vedo come un’armonizzazione di competenze, più che come un declassamento» ... msn.com
Federlogistica, indispensabile un confronto su riforma porti - "Federlogistica non intende commentare bozze o indiscrezioni ma chiede che prima di fare approdare una eventuale riforma dei porti in consiglio dei Ministri, venga aperto un tavolo di confronto ... ansa.it
IL COMUNE INFORMA 22 DICEMBRE 2025 LA NUOVA RIFORMA DEI PORTI OGGI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Il Sindaco R. Ammatuna: grandi perplessità sulla costituzione della società “S.P.A Porti d’Italia” e sulla mancata presenza nella Governance po - facebook.com facebook
Via alla riforma dei porti italiani, la cabina di regia a una nuova spa x.com
