Nella giornata di lunedì 22 dicembre il consiglio dei ministri discuterà il disegno di legge sulla riforma dei porti, promosso dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi. Un provvedimento che solleva forti critiche tra le fila del Partito democratico. La vicepresidente del gruppo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Riforma dei porti: "Modello confuso, più burocrazia e meno voce ai territori"

Riforma porti, Ghio (Pd): “Accentramento confuso, più burocrazia e territori indeboliti” - “Con la riforma dei porti che viene portata oggi in Consiglio dei ministri, Salvini e Rixi introducono un modello che non esiste in nessun Paese e che solleva fortissime perplessità. genova24.it

Porti, lunedì la riforma all’esame del Cdm: ecco cosa cambia sullo Stretto - Il presidente Rizzo fiducioso: «La vedo come un’armonizzazione di competenze, più che come un declassamento» ... msn.com