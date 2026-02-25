Napoli le ultime sul rientro di Anguissa | spunta l’idea di Conte

Dopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta in quel di Bergamo, il Napoli è chiamato a riprendere il cammino e riportare punti a casa. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di mettere fieno in cascina per evitare di essere risucchiata in basso e complicare ulteriormente la corsa al piazzamento Champions. Da dietro le altre squadre spingono, e questo ovviamente tiene gli azzurri in allerta. Napoli, il punto sui rientri: come sta Anguissa?. Conte attende il rientro di alcuni calciatori che potrebbero effettivamente fare la differenza da qui al termine della stagione. Detto di Scott McTominay, per il quale sembra non sia plausibile il ritorno tra i convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, ci sono invece novità per quanto riguarda Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, già da qualche giorno sta lavorando con il gruppo e dunque potrebbe effettivamente puntare al match contro gli scaligeri per tornare a disposizione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

