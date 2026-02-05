Infortunio Anguissa la notizia è una mazzata | le ultime sul suo rientro

L’infortunio di Anguissa ha scosso il Napoli. I tifosi e Antonio Conte aspettano notizie sul suo ritorno in campo, ma al momento non ci sono tempi certi. La questione degli infortuni in casa azzurra resta aperta e preoccupa la squadra.

La questione infortuni in casa Napoli continua ad essere tema di grande dibattito. Nelle prossime settimane i tifosi azzurri, ed ovviamente Antonio Conte, sperano di poter rivedere presto i loro giocatori in campo. Se per quanto riguarda Kevin De Bruyne, il suo rientro non è dietro l'angolo, ma neanche troppo lontano, sembra essere ancor più complessa la situazione Frank Anguissa. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, non sono decisamente positivi. Caos Anguissa, il ritorno è lontano: "Continua a non esserci traccia". Nella sua edizione odierna, La Repubblica ha fatto il punto sulla questione infortunati in casa Napoli, concentrandosi anche su Anguissa.

