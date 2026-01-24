Primavera il derby Milan-Inter termina 2-2 Renna | Amareggiato per gli infortuni dei ragazzi … | PM

Il derby Primavera tra Milan e Inter si conclude con un pareggio 2-2. I gol dei rossoneri sono stati segnati da Lontani e Perera. Al termine della partita, l’allenatore Renna ha espresso il suo rammarico per gli infortuni che hanno colpito alcuni giovani giocatori, influenzando la prestazione della squadra.

Primavera, il derby Milan-Inter termina 2-2. Renna: "Amareggiato per gli infortuni dei ragazzi ." PM Il Milan Primavera pareggia 2-2 il derby con l'Inter. In gol per i rossoneri Lontani e Perera. Ecco le parole di Renna al termine della gara Dopo un primo tempo terminato 2-0, il Milan Primavera si fa recuperare dall'Inter nel derby valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. In gol per i rossoneri il solito bomber Lontani e Perera di testa. Nel post partita sono arrivate le dichiarazioni del mister Giovanni Renna .

