Inter Torino numeri e precedenti | l’ultima volta in Coppa Italia non andò benissimo

Domani sera Inter e Torino si sfidano in Coppa Italia in una partita che può decidere il loro cammino in questa competizione. I nerazzurri arrivano carichi dopo il 5-1 contro il Venezia negli ottavi, ma devono fare attenzione ai precedenti, perché l’ultima volta che si sono incontrati in questa coppa, il risultato non è stato positivo per l’Inter. I tifosi sperano in una vittoria, ma sanno che il Torino non sarà facile da battere.

Inter Torino. I nerazzurri affronteranno il Torino in Coppa Italia in un match da dentro o fuori, e lo faranno forti dell’entusiasmo generato dal netto 5-1 rifilato al Venezia negli ottavi di finale. Un successo che ha confermato le ambizioni della squadra nella competizione nazionale. La gara contro i granata si preannuncia carica di significati storici e simbolici. Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00, in una cornice inedita come quella dell’ U-Power Stadium di Monza, che ospiterà l’incontro al posto di San Siro. Inter Torino: ultimo incontro in Coppa Italia ben 35 anni fa.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Torino

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Inter-Torino: aperta la vendita libera; Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

