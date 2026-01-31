La Via del Bergamotto diventa itinerario turistico | tutto pronto per la presentazione ufficiale

L'iniziativa sarà illustrata alla Camera di commercio. Il presidente Tramontana: "Il nostro obiettivo è trasformarlo in un'esperienza di viaggio strutturata che metta in rete agricoltura, cultura e accoglienza" Con la “Via del Bergamotto” la Camera di commercio compie un ulteriore passo verso la valorizzazione turistica integrata. "Con la presentazione di questo itinerario turistico, raccogliamo i frutti di un lavoro intenso avviato nel 2025 e legato al progetto Bergarè" ha dichiarato il presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana. "Il nostro obiettivo non è solo celebrare un prodotto unico al mondo, ma trasformarlo in un'esperienza di viaggio strutturata che metta in rete agricoltura, cultura e accoglienza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Via del Bergamotto

Il 19 gennaio alle ore 18 si terrà al centro polifunzionale ex Macello di Maddaloni la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Via del Bergamotto

Argomenti discussi: Reggio, il ‘principe degli agrumi’ diventa itinerario: la presentazione de ‘La via del bergamotto’; Il bergamotto diventa itinerario turistico: presentazione alla Camera di commercio di Reggio; PIL: Confesercenti, rimbalzo di fine anno spinge la chiusura del 2025 sopra le stime del Governo; Milano-Cortina, al Mimit via alla mostra che celebra il binomio sport e industria.

Il bergamotto diventa itinerario turistico: a Reggio Calabria nasce la Via del BergamottoCon la Via del Bergamotto la Camera di commercio di Reggio Calabria compie un ulteriore passo verso la valorizzazione turistica integrata. Il prossimo 3 febbraio alle ore 10:00 presso la sede camera ... strettoweb.com

Reggio, il ‘principe degli agrumi’ diventa itinerario: la presentazione de ‘La via del bergamotto’La Camera di Commercio presenta l'iniziativa per la valorizzazione turistica integrata del simbolo dell'eccellenza metropolitana ... citynow.it

Il bergamotto diventa itinerario turistico: il 3 Febbraio alle 10 in Camera di commercio la presentazione ufficiale della “Via del Bergamotto” - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/30/il-bergamotto-diventa-itinerario-turistico-il-3-febbraio-alle-10-in-camera-di-co - facebook.com facebook