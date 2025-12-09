Graziani ricorda Rossi | È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco 'Ciccio' Graziani ha voluto spendere alcune parole per Paolo Rossi, ex Milan, scomparso il 09 dicembre 2020, ben 5 anni fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

graziani ricorda rossi 200 stato uno dei pi249 grandi giocatori della storia del calcio italiano

© Pianetamilan.it - Graziani ricorda Rossi: “È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano”

Serena: «Non vorrei essere blasfemo, ma Kean-Retegui ricorda Rossi-Graziani»

Graziani esalta Pio Esposito con un grande paragone: «Ecco quale grande calciatore mi ricorda»

graziani ricorda rossi 200Francesco Graziani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Nazionale. Ecco le parole - Ecco le parole Campione del Mondo nel 1982, Francesco “Ciccio” Graziani fu protagonista di quella storica cavalcata, acce ... Scrive calcionews24.com