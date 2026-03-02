Venezia-Avellino martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si affrontano Venezia e Avellino in una partita valida per il campionato di calcio. Il Venezia, dopo aver pareggiato contro il Sudtirol, ha perso la posizione di testa in classifica e ora cerca di ottenere una vittoria contro l’Avellino. La squadra di Stroppa e quella di Ballardini scendono in campo con obiettivi diversi, determinati a conquistare i tre punti.

Il pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e un ritorno ai 3 punti. I lagunari hanno trovato un avversario spigoloso al Druso, capace di passare in vantaggio nella ripresa e concedere pochissimo nell’arco dei 90 minuti. Il gol di Hainaut ha ristabilito l’equilibrio e prolungato una serie positiva che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiFermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella. Padova-Spezia (martedì 03 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma del turno infrasettimanale della Serie B, per la 28esima giornata di campionato, c’è anche la sfida tra Padova e Spezia che si gioca... Approfondimenti e contenuti su Venezia Avellino. Temi più discussi: Venezia-Avellino: via alla prevendita per i tifosi ospiti; Venezia - Avellino in Diretta Streaming; Pronostici Venezia-Avellino: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 03.03.2026 Serie B; Serie B, colpo del Modena: la Juve Stabia cade per la prima volta in casa. Reggiana e Avellino non si fanno male. Venezia-Avellino: via alla prevendita per i tifosi ospitiL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Venezia – Avellino che verrà disputata Martedì 3 Marzo 2026 alle ore 20:00 e valevole per la 28 ^ giornata del campionato di serie B, partirà dom ... today.it Pronostico Venezia vs Avellino – 3 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Venezia e Avellino accende i riflettori il 3 Marzo 2026 alle 20:00 nello storico Stadio Pierluigi Penzo. Una partita che promette ... news-sports.it Il centrocampista salterà Venezia-Avellino per il quinto giallo in campionato #Avellino - facebook.com facebook #muoversivenezia| Lega Serie B Venezia-Avellino martedì 3 marzo 2026 - ore 20.00 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita: actv.avmspa.it/it/content/par… @comunevenezia @CMVenezia @Lega_B @Ve x.com