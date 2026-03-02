Padova-Spezia martedì 03 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle 19:00 si gioca all’Euganeo la partita tra Padova e Spezia, valida per la 28esima giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali saranno annunciate prima del calcio d’inizio e le quote dei bookmaker sono già disponibili. La sfida rappresenta un appuntamento importante nel calendario di campionato e attirerà l’attenzione di tifosi e appassionati.

Nel programma del turno infrasettimanale della Serie B, per la 28esima giornata di campionato, c'è anche la sfida tra Padova e Spezia che si gioca martedì sera all'Euganeo. I veneti sono reduci da una sorprendente vittoria sul campo del Modena, con la quale sono saliti a quota 33 punti staccandosi dalle zone pericolose della classifica.