Venezia-Modena martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Lagunari a caccia della nona vittoria consecutiva

Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di conquistare la nona vittoria di fila contro il Modena di Sottil. La partita si gioca alle 20 a Venezia, con i padroni di casa che puntano a prolungare il momento positivo e mantenere il comando in Serie B. I convocati sono stati annunciati, e le quote sono già aperte per chi vuole scommettere su questa sfida importante.

In Serie B comanda il Venezia di Stroppa che in questo 23esimo turno affronta in casa il Modena di Sottil. Per i lagunari contro il Frosinone è arrivata l'ottava vittoria consecutiva, in un altro scontro diretto dopo quello contro il Monza e che li porta a +4 sul terzo posto. Dopo qualche tentennamento iniziale la squadra ha iniziato a viaggiare spedita verso l'immediato ritorno.

