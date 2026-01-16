Avellino i convocati per la Carrarese | cinque le assenze

In vista della partita tra Avellino e Carrarese, valida per la ventesima giornata di Serie BKT, mister Biancolino ha comunicato la lista dei convocati. La rosa comprende diversi giocatori, mentre cinque assenze sono state confermate. La sfida si avvicina e le scelte del tecnico saranno decisive per l’andamento dell’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match tra Avellino e Carrarese, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane; Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani; Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D'Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio; Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 99 Favilli. ASSENTI. Non risultato nella lista dei convocati Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra e Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

