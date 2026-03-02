venezi alla fenice il giallo delle consulenze bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro

A Venezia, alla Fenice, si indaga su consulenze che hanno portato a sospetti di irregolarità, mentre il pagamento del welfare è stato bloccato per verifiche sui conti della fondazione. Durante lo stesso periodo, sono stati assegnati contratti per importi di 30.000 e 39.000 euro. La situazione riguarda le procedure di gestione economica e le decisioni prese dai responsabili della fondazione.

VENEZIA - «Ci avevano bloccato il pagamento del welfare perché ritenevano di dover verificare i conti della Fondazione teatro La Fenice e ora scopriamo che nello stesso periodo sono state assegnate all’esterno consulenze per incarichi che dovrebbe ricoprire il soprintendente e lo staff interno al teatro». Nuova miccia sul caso La Fenice e questa volta ad accenderla sono le consulenze affidate a Domenico Muti, figlio del maestro Riccardo Muti, e alla Barabino & Partners un’importante agenzia di promozione. Tanto è bastato per riscaldare gli animi degli orchestrali che proseguono nel chiedere al sovrintendente Nicola Colabianchi la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro La Fenice a partire dal prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Venezi: «Contro di me per attaccare il Governo. Gli abbonati a La Fenice hanno 80 anni»VENEZIA - Altri due fronti di scontro agitano la Fenice, dove ormai da cinque mesi le maestranze contestano la nomina di Beatrice Venezia a...

Beatrice Venezi irride i contestatori: "Hanno paura del nuovo, gli abbonati della Fenice hanno più di 80 anni. A ottobre vedrete…"In un'intervista al magazine del "Clarín", il più importante quotidiano argentino, il maestro mette le cose in chiaro: "Mi hanno usato contro il...

