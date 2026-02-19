Beatrice Venezi irride i contestatori | Hanno paura del nuovo gli abbonati della Fenice hanno più di 80 anni A ottobre vedrete…

Beatrice Venezi ha commentato con sarcasmo i contestatori, affermando che hanno paura del cambiamento. Ha criticato gli abbonati della Fenice, molti dei quali hanno oltre 80 anni, sostenendo che sono troppo legati alle vecchie abitudini. Venezi ha anche spiegato di aver deciso di non rispondere alle polemiche, perché crede che nella società attuale la verità sia poco ascoltata. Nel suo messaggio, ha promesso che a ottobre ci saranno novità sorprendenti, lasciando intendere un cambiamento in vista.

“Ho scelto di non reagire, di non parlare, perché mi sono resa conto che in quella società la verità non interessa a nessuno. Così ho deciso di concentrarmi su ciò che mi interessa e che mi fa stare bene con me stessa: la musica, il mio lavoro, ciò che sono e so fare. Sono rimasta molto sorpresa dall’affetto che ho ricevuto da tante persone. Questo mi ha dato molta forza”. Un passaggio del maestro Beatrice Venezi, in un’intervista al magazine del “Clarín”, il più importante quotidiano argentino, a proposito della sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Vicenda triste che dal settembre scorso ha provocato il rifiuto dell’Orchestra e dei sindacati: una campagna d’odio virulenta perché considerata un’imposizione politica e artistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

