Beatrice Venezi irride i contestatori | Hanno paura del nuovo gli abbonati della Fenice hanno più di 80 anni A ottobre vedrete…
Beatrice Venezi ha commentato con sarcasmo i contestatori, affermando che hanno paura del cambiamento. Ha criticato gli abbonati della Fenice, molti dei quali hanno oltre 80 anni, sostenendo che sono troppo legati alle vecchie abitudini. Venezi ha anche spiegato di aver deciso di non rispondere alle polemiche, perché crede che nella società attuale la verità sia poco ascoltata. Nel suo messaggio, ha promesso che a ottobre ci saranno novità sorprendenti, lasciando intendere un cambiamento in vista.
“Ho scelto di non reagire, di non parlare, perché mi sono resa conto che in quella società la verità non interessa a nessuno. Così ho deciso di concentrarmi su ciò che mi interessa e che mi fa stare bene con me stessa: la musica, il mio lavoro, ciò che sono e so fare. Sono rimasta molto sorpresa dall’affetto che ho ricevuto da tante persone. Questo mi ha dato molta forza”. Un passaggio del maestro Beatrice Venezi, in un’intervista al magazine del “Clarín”, il più importante quotidiano argentino, a proposito della sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Vicenda triste che dal settembre scorso ha provocato il rifiuto dell’Orchestra e dei sindacati: una campagna d’odio virulenta perché considerata un’imposizione politica e artistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Beatrice Venezi: «Attaccata perché c'erano le elezioni. Gli abbonati della Fenice hanno 80 anni»Beatrice Venezi ha spiegato che le critiche ricevute sono legate alle elezioni, mentre gli abbonati della Fenice hanno in media 80 anni.
Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: “La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto”Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati.
Beatrice Venezi e il teatro la Fenice! scherzo EPICO finito male!
La Fenice, Beatrice Venezi: Ho scelto la musica e me stessa, non la polemicaLa direttrice d'orchestra: In Italia c'è ancora molto machismo. E rivela: Sto pensando di avere figli Ho scelto di non reagire, di non parlare, perché mi sono resa conto che in quella società la ... adnkronos.com
Beatrice Venezi, visita a Venezia (ma niente Fenice): lezione alle detenute su Verdi. «La musica non guarisce le ferite ma ci aiuta a sopportarle»In carcere il primo evento in laguna della direttrice dopo le proteste per la sua nomina al Gran Teatro. Messaggio del ministro Nordio, presenti il sottosegretario Mazzi e il presidente della Biennale ... corrieredelveneto.corriere.it
Gianduiotto d’Oro a Beatrice Venezi al teatro Juvarra per EnjoyBook Dopo il successo della serata inaugurale con Giuseppe Lavazza, nella serata di giovedì 12 febbraio, in un teatro Juvarra sold out, si è svolto “Voci fuori dal coro”, il secondo dei sette appunta facebook
Beatrice Venezi, visita a Venezia (ma niente Fenice): lezione alle detenute su Verdi. «La musica non guarisce le ferite ma ci aiuta a sopportarle» x.com