Messina protagonista ai Regionali Indoor | quattro successi per il Club Nautico Paradiso

Il Club Nautico Paradiso di Messina si distingue ai Regionali Indoor con quattro eccellenti vittorie, consolidando la propria leadership nel panorama sportivo siciliano. La competizione, svoltasi a Catania, ha visto i nostri atleti protagonisti di prestazioni di rilievo, confermando l’eccellenza e la passione che contraddistinguono il club. Un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità nautica messinese.

Prestazione di rilievo per il Club Nautico Paradiso di Messina al Campionato Siciliano Indoor, disputato domenica 14 dicembre a Catania. La trasferta si è chiusa con un bilancio di assoluto prestigio: quattro titoli di specialità e sette medaglie complessive, a conferma dell’ottimo stato di forma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

