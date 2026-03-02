vazquez trascina il casalmaggiore alla vittoria con 16 punti

Vazquez ha contribuito con 16 punti alla vittoria del Casalmaggiore durante una partita durata più di due ore e mezza. La squadra ha conquistato il successo in trasferta, battendo Vasto, seconda in classifica, al PalaBCC. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per Casalmaggiore, che ha portato a casa i tre punti.

Una maratona di oltre due ore e mezza chiude una trasferta molto positiva per la E’più Casalmaggiore, che espugna il PalaBCC di Vasto contro la seconda della classe, Altino. Le rosa hanno mostrato solidità difensiva e concentrazione al servizio, chiudendo la gara in cinque set grazie a una performance collettiva di alto livello e a contributi decisivi dalle protagoniste principali. L’esordio ufficiale di Rastelli, con il conseguente primo punto, aggiunge un ulteriore tassello al percorso di crescita della squadra. La partita ha regalato fasi di difficile contenimento, scambi lunghi e muri determinanti, imprimendo una svolta importante in chiave classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

