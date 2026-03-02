Vasseur | Affidabilità sviluppo e correlazione le chiavi per vincere nel 2026

Una nuova fase inizia in Formula 1, con le squadre che aspettano i primi gran premi per stabilire le nuove gerarchie. Vasseur ha dichiarato che affidabilità, sviluppo e correlazione saranno i fattori chiave per il successo nel 2026. Questa stagione segna un cambiamento nelle strategie e nelle prestazioni delle scuderie, che devono adattarsi alle novità tecniche introdotte.

Si assiste all’avvio di una nuova era tecnica in Formula 1, con le squadre che attendono i primi gran premi per definire nuove gerarchie. In questa cornice, temi quali affidabilità, sviluppo delle prestazioni e gestione del regolamento emergono come fattori determinanti, offrendo uno sguardo coerente sul percorso che accompagnerà la stagione. tre giorni di shakedown a Barcellona e sei giorni di test in Bahrain hanno fornito i primi riscontri operativi. Il percorso ha totalizzato oltre 6.000 chilometri percorsi, confermando una base positiva e una correlazione tra dati rilevati e simulazioni. Non sono mancati piccoli intoppi, ma nulla ha ostacolato il programma di lavoro complessivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

