Vanity Fair Riviera la casa più cool di Sanremo tra watch party styling session e un balcone speciale

A Sanremo, Vanity Fair Riviera si presenta come la location più trendy, tra eventi di watch party, sessioni di styling e un balcone dedicato. La casa ospita artisti come Elettra Lamborghini, che interpreta Aserejé, e Maria Antonietta insieme a Colombre alla chitarra, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La struttura si distingue per l’atmosfera informale e le tante attività che si svolgono al suo interno.

Da Elettra Lamborghini che canta Aserejé a Maria Antonietta e Colombre alla chitarra: lo spazio di Vanity Fair ha animato la settimana del Festival con watch party e incontri con i Big in gara +++dropcap Potevi trovarci Elettra Lamborghini che ballava e cantava Aserejé, Maria Antonietta e Colombre che improvvisavano Ring of Fire di Johnny Cash alla chitarra, Samurai Jay che guidava un trenino tra le stanze, e Sal Da Vinci che faceva salire una ragazza dalla strada invitandola a ballare con lui. Vanity Fair Riviera è stato lo spazio più cool di Sanremo durante la settimana del Festival: una casa nel cuore della città, in via Feraldi 6, diventata punto di ritrovo per artisti, ospiti e amici del brand. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Arisa blocca il traffico di Sanremo cantando Sincerità sulla terrazza di Vanity Fair Riviera. - facebook.com facebook

