Sanremo 2026 | il primo Watch Party di Vanity Fair Riviera dove tutti cantano Tiziano Ferro

Prendete un gruppo di amici, metteteli comodi davanti al programma più atteso della stagione, il Festival ovviamente, e il gioco è fatto. Ecco come è andato il nostro primo Watch Party con Crivelli main partner +++dropcap È stata una serata di prime volte. La prima puntata del Festival numero 76. La prima conduzione all’Ariston di Laura Pausini. Il primo incontro tra Can Yaman e Kabir Bedi, due Sandokan, l’erede e l’originale. Il primo Watch Party, solo su invito, nella casa sanremese di Vanity Fair, Vanity Fair Riviera, con Crivelli main partner dell’evento. Prendete un gruppo di amici, metteteli comodi davanti al programma più atteso della stagione e il gioco è fatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Vanity Fair Riviera apre a Sanremo a causa di una collaborazione con Crivelli, che porta l’evento nel cuore della città.

Stasera comincia Sanremo 2026: cantano tutti i big, ospiti Can Yaman e Tiziano Ferro, Max Pezzali in collegamento dalla nave. Leggi Amica.itSanremo 2026 inizia con grande attesa, perché porta sul palco i principali artisti italiani e ospiti come Can Yaman e Tiziano Ferro, mentre Max Pezzali si collega dalla nave.

