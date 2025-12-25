Medjugorje Messaggio della Madonna del 25 dicembre 2025 | Siate coraggiosi difensori dell’amore del vostro Dio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il messaggio della Regina della Pace del 25 dicembre 2025, consegnato alla veggente Marija Pavlovi?, con un invito ad essere coraggiosi in nome di Dio.   In questo Santo Natale 2025 la Regina della Pace offre al mondo, per il tramite di Marija Pavlovi?, il suo messaggio mensile. In un momento in cui. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

medjugorje messaggio della madonna del 25 dicembre 2025 siate coraggiosi difensori dell8217amore del vostro dio

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 dicembre 2025: “Siate coraggiosi difensori dell’amore del vostro Dio”

Leggi anche: Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 novembre 2025: “Il vostro cuore sarà riempito di pace”

Leggi anche: Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 ottobre 2025: nuova esortazione alla pace

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Madonna di Medjugorje, messaggio Natale 2025/ Oggi 25 dicembre apparizioni a Marja e Jacov: la venuta di Gesù; Natale 2025 nel mondo: come si festeggia all'estero/ I barbecue in Australia, il pollo in Giappone…; Papa Leone XIV: La pace nasce dalla gloria di Dio/ Economia distorta tratta gli uomini.

medjugorje messaggio madonna 25Madonna di Medjugorje, messaggio Natale 2025/ Oggi 25 dicembre apparizioni a Marja e Jacov: la venuta di Gesù - Doppio messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 dicembre 2025, solennità di Natale: le apparizioni a Marija e Jakov e la conferma della Chiesa ... ilsussidiario.net

Madonna di Medjugorje, messaggio oggi 25 Marzo 2025/ “Senza Dio non avete né futuro né vita eterna” - Il messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 marzo 2025 dopo l'approvazione ecclesiastica: cosa ha detto nell'apparizione a Marija Pavlovic Il messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi, ... ilsussidiario.net

Medjugorje: il nulla osta del Vaticano, approvato dal Papa, sulle apparizioni della Madonna - Se la maggior parte dei “presunti messaggi” di Medjugorje sono edificanti per un cammino di fede, ci sono anche “dei messaggi problematici”, quelli in cui la Madonna darebbe precisi appuntamenti o ... rainews.it

Medjugorje: Messaggio del 25 Dicembre 2025 (con commento in descrizione)

Video Medjugorje: Messaggio del 25 Dicembre 2025 (con commento in descrizione)

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.