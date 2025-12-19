Vanessa Scalera | Imma Tataranni per me finisce ma potrebbe continuare anche con altre persone | Intervista Esclusiva

Durante la presentazione delle fiction Rai per il 2026, abbiamo avuto il piacere di intervistare Vanessa Scalera, protagonista di Imma Tataranni. L’attrice ha condiviso i suoi pensieri sulla fine della serie, lasciando aperta la possibilità di future interpretazioni e continuità, anche con altri personaggi. Un’occasione per scoprire i retroscena di uno dei successi più amati della televisione italiana.

© Superguidatv.it - Vanessa Scalera: “Imma Tataranni per me finisce, ma potrebbe continuare anche con altre persone” | Intervista Esclusiva Alla presentazione delle fiction Rai per il 2026 abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva la bravissima Vanessa Scalera, giunta a Roma per presentare la nuova stagione di Imma Tataranni, amatissima fiction di Rai 1. L’attrice ha confermato che per lei sarà l’ultima stagione, ma ha anche annunciato, anche se in maniera sibillina, che non è detto che la serie non possa continuare con altri personaggi. Ecco le sue esatte parole e il commento all’assenza del personaggio di Alessio Lapice nelle nuove puntate. In fin dei conti la Scalera ha ragione, non si può ridurre una serie come Imma Tataranni ad una unica storia d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Leggi anche: Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera si prepara all’ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri: “Nella vita tutto finisce” | VIDEO Leggi anche: Vanessa Scalera parla dell'impatto di "Imma Tataranni" nella sua vita. E annuncia che la prossima sarà la sua ultima stagione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vanessa Scalera parla della sua Imma Tataranni; Vanessa Scalera: Imma Tataranni mi ha cambiato la vita professionale; Fiction Rai, rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi: cosa vedremo nel 2026; Imma Tataranni 5, Scalera si prepara all'ultimo capitolo. Vanessa Scalera: “Imma Tataranni per me finisce, ma potrebbe continuare anche con altre persone” | Intervista Esclusiva - Abbiamo intervistato Vanessa Scalera per il lancio dell'ultima stagione, per lei, di Imma Tataranni, amatissima fiction Rai. superguidatv.it

Vanessa Scalera: «Imma Tataranni mi ha cambiato la vita ma è la mia ultima stagione» - Vanessa Scalera parla dell'impatto di "Imma Tataranni" nella sua vita. msn.com

Imma Tataranni 4, lite tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia. "Ingrata!", l'attrice: "Non ti devo nulla" - La conferenza stampa di Imma Tataranni 4 si è trasformata in un ring per Vanessa Scalera e l'autrice Mariolina Venezia, protagoniste di un'accesa lite. movieplayer.it

Imma Tataranni 5 esce l’8 marzo 2026. L’ultima stagione della fiction con Vanessa Scalera andrà in onda nella prossima primavera su Rai 1. L’uscita coincide proprio nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna #immatataranni #immatataran - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.