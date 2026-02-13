Mensa scolastica l’opposizione incalza | La trasparenza non è un’opzione Mastella risponda con i fatti

L’opposizione critica duramente il Comune di Benevento, accusandolo di mancanza di trasparenza sulla gestione della mensa scolastica. I consiglieri Farese, Megna, Fioretti e altri chiedono di rendere pubblici i verbali dell’Asl riguardanti il centro cottura e i refettori. La richiesta nasce dopo le segnalazioni di diversi genitori, preoccupati per le condizioni delle strutture e la qualità del servizio. “La trasparenza non è un’opzione, Mastella deve rispondere con i fatti”, affermano i consiglieri in una nota. Intanto, i genitori chiedono un incontro aperto per discutere

I consiglieri di opposizione Farese, Megna, Fioretti, Varricchio, De Lorenzo, Miceli, Perifano, De Longis e Sguera chiedono di rendere pubblici i verbali dell'Asl per centro cottura e refettori e un incontro aperto con i genitori "Le recenti criticità segnalate dai genitori della Commissione Mensa riguardo al centro cottura e ai refettori non possono essere liquidate con il silenzio. La salute e la serenità dei nostri figli sono priorità assolute che non ammettono ritardi burocratici o zone d'ombra. Per queste ragioni, chiediamo che l'Amministrazione Comunale renda immediatamente pubblici i verbali di ispezione dell'Asl relativi al centro cottura e al refettorio di Pacevecchia".

