Marotta duro | Petardo su Audero? Gesto che non ha nulla a che fare con i nostri valori da condannare! Indagini in corso per…

Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese. Il presidente dell’Inter ha detto chiaramente che si tratta di un gesto da condannare e che non rappresenta i valori della squadra. Le autorità stanno già indagando sull’accaduto, ma Marotta si unisce al coro di chi chiede più sicurezza e rispetto negli stadi. La vittima, Audero, sta bene, e l’Inter si impegna a collaborare con le forze dell’ordine per fare chiarezza.

Inter News 24 Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nel 23° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn, commentando l'episodio del petardo esploso nelle vicinanze di Audero. PAROLE – « Vorrei condannare questo gesto, un gesto insulso che nulla ha a che fare con i valori dello sport, che cerchiamo di portare avanti.

