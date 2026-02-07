Clima folle | acqua alta nelle valli di Comacchio Isolotti cancellati specie a rischio

L’acqua alta sta mettendo in ginocchio le valli di Comacchio. Le piogge incessanti di questi giorni hanno innalzato il livello dei canali, sommergendo gli isolotti e cancellando alcune zone. Le specie di uccelli e pesci che vivono in queste aree sono a rischio, e gli abitanti sono preoccupati per le conseguenze di questo clima fuori norma. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma la piena continua a avanzare senza sosta.

Comacchio (Ferrara), 7 febbraio 2026 – L'effetto di queste piogge torrenziali, senza tregua ormai da giorni, una mole d'acqua che sta metendo a repentaglio l'equilibrio assai delicato delle valli di Comacchio. "Il livello idrometrico in questi giorni è fuori dai parametri del piano di gestione», lancia l'allarme il professor Giovanni Gelli, presidente della Consulta Popolare San Camillo, coordinatore provinciale di CittadinanzAttiva Ferrara – Comacchio. Il picco si è registrato nella giornata del cinque febbraio. Un livello così alto rappresenta un pericolo per la nidificazione, il grande apporto di acqua dolce compromette anche la salinità, cancella l'ambiente, lo ridisegna.

