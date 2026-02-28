Valle dell’Ufita tre denunciati per maltrattamento di animali

I Carabinieri di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà tre persone alla Procura per maltrattamento di animali. L’intervento è avvenuto nella Valle dell’Ufita, dove sono stati riscontrati comportamenti illeciti nei confronti di alcuni animali. Le indagini sono state condotte dai militari, che hanno raccolto elementi a supporto delle accuse. La vicenda riguarda specificamente il trattamento riservato agli animali coinvolti.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone per "maltrattamento di animali".Accertamenti nei comuni della Valle dell'UfitaIl provvedimento scaturisce da un controllo effettuato dai militari in due comuni della.